【時報-台北電】電價調漲勢在必行，對於是否衝擊台積電等在科學園區內的廠商，國科會主委吳政忠表示，相信政府會全面考量台灣產業狀況，以達到雙贏。
國科會11日舉行科學園區2023年營運記者會，媒體好奇電價即將調漲不只會對台積電，甚至對科學園區內公司都會有影響。
對於電價調漲的衝擊，吳政忠表示，電費是不是要調漲是由經濟部審議，目前也還沒出來，如果電費有些調漲，是反映國際油價變動，國內廠商也會有蠻好布局。(新聞來源：工商即時 曹悅華)
【時報-台北電】電價調漲勢在必行，對於是否衝擊台積電等在科學園區內的廠商，國科會主委吳政忠表示，相信政府會全面考量台灣產業狀況，以達到雙贏。
國科會11日舉行科學園區2023年營運記者會，媒體好奇電價即將調漲不只會對台積電，甚至對科學園區內公司都會有影響。
對於電價調漲的衝擊，吳政忠表示，電費是不是要調漲是由經濟部審議，目前也還沒出來，如果電費有些調漲，是反映國際油價變動，國內廠商也會有蠻好布局。(新聞來源：工商即時 曹悅華)
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