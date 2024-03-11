【時報記者莊丙農台北報導】智伸科(4551)受到運動、醫療、工業等產業客戶，因終端市場需求減緩，持續去化庫存，整體2023年全年營收71.22億元，年減22.88％，營業利益7.22億元，歸屬於母公司稅後淨利5.16億元，年減63.32％，為5年來新低，每股盈餘4.47元。董事會決議擬配發每股現金股利2.50元，配發率55.93％。

智伸科2023年全年產業別客戶的營收比重來看，分別為汽車63.31％、醫療12.82％、電子10.96％、運動9.63％、其他3.28％，其中，在汽車事業部方面，新能源車與電動車占整體汽車事業部的比重增加，營收則年減5.69％。

此外，第4季營業利益1.78億元，是去年單季次高，但業外匯兌損失1.5億元，使得單季每股盈餘為0.42元，影響2023年全年獲利，2023年整體營業毛利率、營業利益率、稅後淨利率分別為21.73％、10.13％、7.24％，均較上年度明顯下滑。

第1季工作天數較少，且醫療、運動事業部分訂單仍屬新舊產品交替，恐影響單月營收。隨新產品及新訂單放量，預期2024年汽車業務表現將逐季升溫；醫療方面，也與新客戶加速在新微創手術器械產品的認證，若第1季底前完成，有機會今年下半年加入試量產生產排程。