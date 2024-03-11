【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
33.研華(2395)：每股成交價407.5元，成交量5萬股，成交金額2037萬5000元。
34.研華(2395)：每股成交價405.75元，成交量22萬2000股，成交金額9007萬6500元。
35.華南金(2880)：每股成交價19.8元，成交量50萬股，成交金額990萬元。
36.富邦金(2881)：每股成交價69.41元，成交量125萬5000股，成交金額8710萬9550元。
37.富邦金(2881)：每股成交價69.39元，成交量116萬9000股，成交金額8111萬6910元。
38.國泰金(2882)：每股成交價46.15元，成交量38萬9000股，成交金額1795萬2350元。
39.國泰金(2882)：每股成交價46.12元，成交量147萬6800股，成交金額6811萬016元。
40.國泰金(2882)：每股成交價46.11元，成交量36萬9200股，成交金額1702萬3812元。
41.玉山金(2884)：每股成交價27.8元，成交量55萬股，成交金額1529萬元。
42.元大金(2885)：每股成交價31.25元，成交量200萬股，成交金額6250萬元。
43.兆豐金(2886)：每股成交價39.86元，成交量37萬7400股，成交金額1504萬3164元。
44.兆豐金(2886)：每股成交價39.78元，成交量43萬8600股，成交金額1744萬7508元。
45.中信金(2891)：每股成交價30.23元，成交量50萬3000股，成交金額1520萬5690元。
46.中信金(2891)：每股成交價30.21元，成交量52萬2000股，成交金額1576萬9620元。
47.中信金(2891)：每股成交價30.19元，成交量54萬7000股，成交金額1651萬3930元。
48.第一金(2892)：每股成交價27.11元，成交量162萬股，成交金額4391萬8200元。
49.第一金(2892)：每股成交價27.09元，成交量138萬股，成交金額3738萬4200元。
50.王道銀行(2897)：每股成交價10.95元，成交量80萬股，成交金額876萬元。
51.創意(3443)：每股成交價1480.37元，成交量1萬1000股，成交金額1628萬4070元。
52.旭隼(6409)：每股成交價1659.17元，成交量1萬8000股，成交金額2986萬5060元。
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