【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：

1.佳世達(2352)：每股成交價41.16元，成交量10000萬股，成交金額41億1600萬元。

2.艾姆勒(2241)：每股成交價30.55元，成交量619萬1938股，成交金額1億8916萬3706元。

3.台達電(2308)：每股成交價309.75元，成交量5萬8000股，成交金額1796萬5500元。

4.台積電(2330)：每股成交價845.1元，成交量2萬2000股，成交金額1859萬2200元。

5.台積電(2330)：每股成交價770.5元，成交量9萬股，成交金額6934萬5000元。

6.台積電(2330)：每股成交價769.5元，成交量6萬1000股，成交金額4693萬9500元。

7.台積電(2330)：每股成交價767.5元，成交量77萬2000股，成交金額5億9251萬元。

8.台積電(2330)：每股成交價767.33元，成交量42萬2408股，成交金額3億2412萬6331元。

9.台積電(2330)：每股成交價767.32元，成交量60萬3000股，成交金額4億6269萬3960元。

10.台積電(2330)：每股成交價767.31元，成交量20萬215股，成交金額1億5362萬6972元。

11.台積電(2330)：每股成交價767.3元，成交量26萬3377股，成交金額2億208萬9172元。

12.台積電(2330)：每股成交價767.1元，成交量6萬8640股，成交金額5265萬3744元。

13.台積電(2330)：每股成交價767.09元，成交量7萬4360股，成交金額5704萬812元。

14.台積電(2330)：每股成交價767.06元，成交量36萬2000股，成交金額2億7767萬5720元。

15.台積電(2330)：每股成交價767.04元，成交量58萬1000股，成交金額4億4565萬240元。

16.台積電(2330)：每股成交價767.03元，成交量14萬3000股，成交金額1億968萬5290元。

17.台積電(2330)：每股成交價766.65元，成交量4萬1000股，成交金額3143萬2650元。

18.台積電(2330)：每股成交價766.5元，成交量85萬股，成交金額6億5152萬5000元。

19.台積電(2330)：每股成交價766元，成交量81萬4000股，成交金額6億2352萬4000元。

20.台積電(2330)：每股成交價765.82元，成交量2萬3460股，成交金額1796萬6137元。

21.台積電(2330)：每股成交價765.8元，成交量2萬2540股，成交金額1726萬1132元。

22.台積電(2330)：每股成交價765.76元，成交量3萬2000股，成交金額2450萬4320元。

23.台積電(2330)：每股成交價765.13元，成交量3萬6000股，成交金額2754萬4680元。

24.台積電(2330)：每股成交價765.02元，成交量3萬4000股，成交金額2601萬680元。

25.台積電(2330)：每股成交價764.95元，成交量4萬1975股，成交金額3210萬8776元。

26.台積電(2330)：每股成交價764.94元，成交量2萬7000股，成交金額2065萬3380元。

27.台積電(2330)：每股成交價764.93元，成交量3萬1025股，成交金額2373萬1953元。

28.台積電(2330)：每股成交價764.71元，成交量3萬8400股，成交金額2936萬4864元。

29.台積電(2330)：每股成交價764.7元，成交量4萬8600股，成交金額3716萬4420元。

30.台積電(2330)：每股成交價764.19元，成交量8萬9000股，成交金額6801萬2910元。

31.台積電(2330)：每股成交價763元，成交量29萬1000股，成交金額2億2203萬3000元。

32.台積電(2330)：每股成交價762.11元，成交量6萬股，成交金額4572萬6600元。

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