【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
1.佳世達(2352)：每股成交價41.16元，成交量10000萬股，成交金額41億1600萬元。
2.艾姆勒(2241)：每股成交價30.55元，成交量619萬1938股，成交金額1億8916萬3706元。
3.台達電(2308)：每股成交價309.75元，成交量5萬8000股，成交金額1796萬5500元。
4.台積電(2330)：每股成交價845.1元，成交量2萬2000股，成交金額1859萬2200元。
5.台積電(2330)：每股成交價770.5元，成交量9萬股，成交金額6934萬5000元。
6.台積電(2330)：每股成交價769.5元，成交量6萬1000股，成交金額4693萬9500元。
7.台積電(2330)：每股成交價767.5元，成交量77萬2000股，成交金額5億9251萬元。
8.台積電(2330)：每股成交價767.33元，成交量42萬2408股，成交金額3億2412萬6331元。
9.台積電(2330)：每股成交價767.32元，成交量60萬3000股，成交金額4億6269萬3960元。
10.台積電(2330)：每股成交價767.31元，成交量20萬215股，成交金額1億5362萬6972元。
11.台積電(2330)：每股成交價767.3元，成交量26萬3377股，成交金額2億208萬9172元。
12.台積電(2330)：每股成交價767.1元，成交量6萬8640股，成交金額5265萬3744元。
13.台積電(2330)：每股成交價767.09元，成交量7萬4360股，成交金額5704萬812元。
14.台積電(2330)：每股成交價767.06元，成交量36萬2000股，成交金額2億7767萬5720元。
15.台積電(2330)：每股成交價767.04元，成交量58萬1000股，成交金額4億4565萬240元。
16.台積電(2330)：每股成交價767.03元，成交量14萬3000股，成交金額1億968萬5290元。
17.台積電(2330)：每股成交價766.65元，成交量4萬1000股，成交金額3143萬2650元。
18.台積電(2330)：每股成交價766.5元，成交量85萬股，成交金額6億5152萬5000元。
19.台積電(2330)：每股成交價766元，成交量81萬4000股，成交金額6億2352萬4000元。
20.台積電(2330)：每股成交價765.82元，成交量2萬3460股，成交金額1796萬6137元。
21.台積電(2330)：每股成交價765.8元，成交量2萬2540股，成交金額1726萬1132元。
22.台積電(2330)：每股成交價765.76元，成交量3萬2000股，成交金額2450萬4320元。
23.台積電(2330)：每股成交價765.13元，成交量3萬6000股，成交金額2754萬4680元。
24.台積電(2330)：每股成交價765.02元，成交量3萬4000股，成交金額2601萬680元。
25.台積電(2330)：每股成交價764.95元，成交量4萬1975股，成交金額3210萬8776元。
26.台積電(2330)：每股成交價764.94元，成交量2萬7000股，成交金額2065萬3380元。
27.台積電(2330)：每股成交價764.93元，成交量3萬1025股，成交金額2373萬1953元。
28.台積電(2330)：每股成交價764.71元，成交量3萬8400股，成交金額2936萬4864元。
29.台積電(2330)：每股成交價764.7元，成交量4萬8600股，成交金額3716萬4420元。
30.台積電(2330)：每股成交價764.19元，成交量8萬9000股，成交金額6801萬2910元。
31.台積電(2330)：每股成交價763元，成交量29萬1000股，成交金額2億2203萬3000元。
32.台積電(2330)：每股成交價762.11元，成交量6萬股，成交金額4572萬6600元。
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