【時報-台北電】新產(2850)公布去年財務報告，營業收入199.38億元，稅前淨利35.22億元，本期淨利29.14億元，歸屬於母公司業主淨利29.14億元，基本每股盈餘9.22元。（編輯：邱致馨）

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