【時報記者任珮云台北報導】在全球倡議ESG下，企業的觸角也陸續向環保、藝文等領域發展。台新金(2887)和富邦金(2881)近期都在不同領域，展現對ESG的貢獻。首先台新銀贊助台北愛樂管弦樂團登上日本東京三得利音樂廳（Suntory Hall）進行慈善公演，創下首度有臺灣管弦樂團登上日本古典音樂最高殿堂三得利音樂廳演出的重要里程碑。而富邦金攜手臺北富邦勇士籃球隊球員進行算「樹」大挑戰，趣味影片今日上線，邀請民眾共同愛護森林、力行減碳。

上周六(3月9日)於三得利音樂廳登場的台北愛樂《Blessing～改變世界的音樂》慈善公演，以「祈」作為主題，為受日本強震影響的人們祈福，並結合台日一流音樂家的創作與演奏，以及台灣國寶級的「華洲園布袋戲團」跨界共演，帶來磅礡動人的精采演出，令現場逾千位聽眾讚賞不已，促成台日化藝術交流新篇章，增進雙邊友好情誼，台北愛樂管弦樂團也再次成功透過音樂外交，讓世界看見台灣優秀的軟實力。此次慈善公演，特別請到大阪交響樂團首席小提琴家森下幸路，與台北愛樂管弦樂團同台演奏日本名作曲家外山雄三作品，更邀請「華洲園布袋戲團」跨界共演由「媽祖傳奇」樂曲，再現台灣重要民俗信仰海神「媽祖」乘風破浪、救人苦難的磅礡與悸動。

植樹節(3/12)前夕，富邦金控攜手臺北富邦勇士籃球隊球員強森、辛特力、曾祥鈞、周桂羽、洪楷傑、簡廷兆進行算「樹」大挑戰，趣味影片今日上線，邀請民眾共同愛護森林、力行減碳。同時，2024新北市萬金石馬拉松本周日(3/17)即將開跑，富邦金控也號召跑友共襄盛舉，加入跑步領樹愛台灣的行列，一起跑越多、樹越多！

富邦金控早自2021年推動Run For GreenTM奔向綠色倡議，目標五年內為台灣種下10萬棵樹，同時發揮身為四大馬拉松贊助商的力量、替跑者植樹減碳，跑者每累積40公里可兌領一棵樹木，至今已讓5.3萬跑者具備領樹資格。3/14至3/16舉行的新北路跑運動博覽會，富邦金控將展出Run For GreenTM計畫亮點，歡迎民眾前往富邦攤位體驗，一起參與領樹愛地球活動。