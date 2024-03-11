【時報記者葉時安台北報導】台灣鋼鐵集團(台鋼集團)旗下特殊鋼廠榮剛(5009)公告2月份自結合併營收為新台幣9.88億元，年減6.77%、月減14.53%，創下2年以來單月新低，失守10億元關卡；累計1-2月自結合併營收21.44億元，年增加3.27%。
榮剛表示，雖然受限於農曆春節假期工作天數減少，但2月營收出貨仍維持穩定水準，整體符合公司預期，累計營收維持成長。由於有大量訂單待消化，相關認證材產能(ESR/VAR)皆滿載運轉以因應供貨需求，現階段將維持現有產品組合，加大出貨量，並積極接高利潤訂單，達成營收獲利成長的目標。
在接單方面，榮剛指出，航太產業炙熱，能源及油氣產業需求也維持一貫的平穩。軍工方面在全球新冷戰時代下，軍備需求日益提高，日前也已接收到洽談年單的需求。工具鋼在亞洲已出現補庫存需求，接單量於第一季已有逐步回升，價格方面預計也將緩步上升，現階段接單仍以重熔級高單價為優先，增加航太、軍工產業等高毛利產品接單量擴大營業額，整體來說，公司對市場前景抱持正向樂觀看法。
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