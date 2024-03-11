【時報記者郭鴻慧台北報導】欣陸(3703)今(11)日下午舉行法說會，執行長張方欣表示，旗下三大事業體大陸工程、大陸建設及欣達環工去年表現符合預期，其中大陸工程去年工程量為歷史高，今年仍有機會再刷新高、大陸建設雙北及台中也將有個案推出、欣達環工營運專案也增加當中。

欣陸旗下營建工程去年底工程存量高達801億元，刷新歷史記錄，此部分還不包括新接台鐵桃園段CJ17標案155.77億元部分，其中建築、土木案量各半。2024年營建工程主要專案包括，台北捷運萬大線CQ840、台北捷運環狀線CF680C、桃園捷運(GC03、GC01)、國防部過港隧道工程等等。

另外，在不動產開發方面，今年可認列個案則有，總銷22.3億元的台北市「鐫豊」，3月將開始交屋、總銷35.1億元的高雄市「和陸寓邸」35.1億元，下半年交屋。明年可認列入帳的個案則有總銷46.2、47億元的台北市「鐫萃」、台中市「豐蒔」。後年入帳個案也已經準備好，包括台北市、吉隆坡的案子。

今年度推出新案，包括北市大安區「耑岫」目前潛銷階段已有成交案例，另外，新北市及台中市北屯區洲際段(14期重劃區）都將有新案推出。而在商業不動產方面，高雄市日航酒店將在今年開幕。

環工及水資源事業目前手中現有8個專案，包括淡水污水廠及污水下水道系統、鳳山溪再生水廠、埔頂污水廠及污水下水道系統、臨海污水廠及再生水廠、安平再生水廠、橋頭污水廠等均營運中；另外，橋頭再生水廠、中壢污水廠及污水下水道系統、台南市城西焚化廠更新爐案等則正興建中。