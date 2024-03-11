【時報記者任珮云台北報導】可成(2474)今代子公司可成科技(宿遷)有限公司公告辦理減資事宜，減資後可成科技(宿遷)有限公司註冊資本將由2億美元降至1億美元。
可成表示，本次減資目的，主要係為提升子公司資本使用效率，並配合集團整體資金配置規畫，持續為客戶、股東以及員工創造最大價值。本次減資不影響既有營運，台灣及宿遷廠兩大廠區仍為公司主要生產據點，擁有完整製造能力，具備極佳彈性，可滿足客戶對產品及產能之差異化需求。
【時報記者任珮云台北報導】可成(2474)今代子公司可成科技(宿遷)有限公司公告辦理減資事宜，減資後可成科技(宿遷)有限公司註冊資本將由2億美元降至1億美元。
可成表示，本次減資目的，主要係為提升子公司資本使用效率，並配合集團整體資金配置規畫，持續為客戶、股東以及員工創造最大價值。本次減資不影響既有營運，台灣及宿遷廠兩大廠區仍為公司主要生產據點，擁有完整製造能力，具備極佳彈性，可滿足客戶對產品及產能之差異化需求。
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