【時報記者林資傑台北報導】台灣光罩(2338)公布2024年2月自結合併營收5.25億元，雖因適逢春節連假，工作天數減少而月減達23.42％、年減3.57％，降至近13月低、仍創同期第三高。累計前2月合併營收12.11億元、仍年增達19.48％，續創同期新高。

台灣光罩表示，2月營收主要受春節影響短暫下滑，現階段光罩成熟製程產能仍吃緊，高階光罩訂單需求持穩。董事會對此通過購置高階光罩設備採購計畫，除增加40奈米光罩產能，並目標在明年將光罩製程推進至28奈米。

除了專注擴充高階光罩產能外，台灣光罩透露，目前有多個高階光罩正與各家半導體晶圓廠送樣認證中，預期在未來幾季將可看到營收和獲利表現逐步向上趨勢。而隨著高階光罩製成比重提升，可望帶動2024年營收及獲利表現持續創高。

台灣光罩2023年合併營收71.99億元、年減6.99％，創歷史次高，歸屬母公司稅後淨利3.66億元、年減47.96％，每股盈餘（EPS）1.75元，雙創近5年低。董事會決議擬配發每股現金股利1.5元，盈餘配發率約85.71％、為近8年高。

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