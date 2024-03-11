韓國國際廣播電台引據日本《讀賣新聞》11日報導，北韓去年11月發射的首枚偵察衛星多次提高飛行高度，目前位於韓日上空按正常軌道飛行。

《讀賣新聞》委託日本專家對美軍公開的數據進行分析，得出了上述結論。日本政府也認為北韓擁有對衛星的控制能力。

一位匿名的日本航天工程學專家受《讀賣新聞》委託，對去年11月至本月美軍在人造衛星追蹤網站「Space-Track」上登載的北韓「萬里鏡-1號」偵察衛星的訊息進行了分析。結果顯示，該衛星的高度在今年2月下旬至少急劇升高了5次。

去年11月發射後，衛星的平均高度為502公里，其後受太空空氣阻力的影響逐漸下降，今年再次上升。

今年2月下旬，衛星的平均高度上升了約4公里，幾乎回到了發射後的相同軌道。

這名專家指出，衛星高度在短時間內發生了急劇變化，可以認為，通過地面發出指令、人為調整了軌道。

多名日本政府官員也表示，認為衛星在北韓的控制之下。

衛星正穿過位於日本山口縣的美軍岩國基地和軍港所在的韓國南部及釜山地區的上空。

韓國國防部長官申源湜上月26日在媒體座談會上表示，北韓衛星按照軌道運行，可正常收到正在運行的訊號。

不過，申源湜在回答北韓偵察衛星是否具備拍攝並傳輸照片的功能時表示，沒有跡象顯示北韓衛星能夠工作，只是在軌道上運行。