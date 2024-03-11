俄羅斯將於15至17日舉行總統選舉，儘管俄羅斯自2022年2月入侵烏克蘭引起國際反彈，但總統普丁無意外將在此次選舉再獲連任，至少可再做6年。

《法新社》整理了俄羅斯選舉值得注意的5件事。首先，這是一場沒有反對黨的選舉。俄反戰總統參選人納德茲丁（Boris Nadezhdin）和鄧佐娃（Yekaterina Duntsova）即使收集數以萬計的連署來參選，但他們的申請仍被選委會拒絕。

其實，此次俄大選，除普丁外，還有另3名登記候選人，分別是民族主義保守派斯魯茨基（Leonid Slutsky）、共產黨候選人哈里托諾夫（Nikolai Kharitonov）和商人達萬科夫（Vladislav Davankov）。這些參選者都支持俄羅斯對烏克蘭的進攻。

克里姆林宮的批評者指出，這3位參選人的角色，是在反對派因鎮壓而遭到重創之際，疏導國內的不滿情緒，並為此次投票塗上多元化的色彩。獨立觀察家也表示，當局有辦法控制選舉結果，包括操縱選票、填塞選票以及利用數百萬政府員工來支持現狀。

不過，唯一未知的因素，便是選舉當天是否會發生任何抗議活動，正如已故反對派領導人納瓦尼（Alexey Navalny）及其遺孀納瓦納亞（Yulia Navalnaya）所呼籲的那樣。

接下來，第2件事：普丁的承諾。雖然選舉結果已毋庸置疑，但俄政府正大力宣導選舉，以加強普丁國內外合法性。

由於西方對基輔的支持已出現裂痕，俄羅斯在俄烏戰爭取得進展。儘管受到嚴厲制裁，俄羅斯經濟仍表現出韌性。近幾周，普丁加強了在媒體上的露面，會見學生、參觀工廠，甚至乘坐核轟炸機。

不過，普丁自上台以來，從未參加過大選辯論，當然現在也不會。在上個月的國情咨文演講中，普丁做出一系列預算承諾，稱將撥款數十億盧布用於學校和基礎設施現代化、消除貧困、保護環境和發展技術。該演講還制定了至少到2030年的政府計畫。

第3項：經濟問題。儘管俄羅斯經濟表現遠好於預期，但許多俄羅斯人仍擔心通貨膨脹，尤其是食品價格以及俄烏戰爭造成的不穩定性。自從俄羅斯成千上萬的年輕人戰死沙場、愈來愈多壯丁為躲兵役逃到國外，該國勞動力出現短缺現象。而且近幾個月來，俄羅斯出現反戰聲浪，當局嚴厲鎮壓義務兵妻子的示威活動，因為她們要求自己的親人從前線撤退。

第4項：投票呼籲。俄羅斯全國各地都貼滿愛國海報，呼籲俄羅斯人投票。選舉海報上有一個類似於俄軍在俄烏戰爭使用的「V」形標誌，以及口號像是「團結起來，我們就強大」、「讓我們投票給俄羅斯！」當局還舉辦抽獎和娛樂活動，鼓勵對國家和政治都失望的選民出來投票。

烏克蘭及西方盟友在官媒和官方演講中，都被描述為「麻煩製造者」。普丁去年12月警告稱，投票可能會受到「外國干涉」，並承諾將做出嚴厲回應。俄羅斯上周也召見美駐俄大使崔西（Lynne Tracy），指責美國資助的非政府組織「散布有關選舉的虛假訊息」。

最後是關於在占領區的投票。俄羅斯在2022年宣布單方面吞併烏克蘭的4個地區，當局試圖在持續的衝突中，展現出當地正「恢復正常狀態」。於是，俄羅斯試圖在這些地區舉行投票。

雖然基輔一再表示，當地居民現在正受到威脅和暴力，迫使他們出來投票，但莫斯科對此予以否認。部署在烏克蘭的俄羅斯士兵已經能夠提前投票。