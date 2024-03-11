3月11日是東日本大地震和福島第一核電廠事故發生13周年。13年前的2011年，東京電力公司福島第一核電廠發生史上罕見的核事故。之後，包括清理核燃料熔塊在內的事後處理工作基本上都未能按計畫進行，在40年之內完成廢核作業的計畫能否實現也令人擔憂。

2011年發生東日本大地震，地震及海嘯造成福島第一核電廠失去供電，造成運轉中的3個核電機組發生核反應器爐心熔燬事故，大量放射性物質洩漏。據估計，1號至3號機組熔融的核燃料與周圍的建築材料混合在一起的核燃料熔塊約有880噸。

日本NHK報導說，如何清理這些核燃料熔塊是廢核作業面臨的最大難題。按原計畫，有關方面本應在今年3月底之前對2號機組試驗性地啟動熔塊清理作業，但有關設備的設置工作未能如期完成，今年1月不得不把這一作業時間表調整為今年10月底之前。這是熔塊清理作業第三次延期，比最初的計畫晚了近3年。

另外，原本打算啟動的針對3號機組熔塊的全面清理作業，目前何時能踏出第一步仍是一個未知數。3月8日，日本中央政府的專業機構就部分熔塊清理作業提出了一個新方法，建議向核反應器等注入填充劑，與熔塊結合後再予以清理。東電公司就此表示，將花1至2年的時間就這一方法進行測試。基於目前的情況，在40年之內完成廢核作業的計畫能否實現令人擔憂。