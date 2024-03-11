星宇航空（2646）受惠2月春節旺季及228連假出國潮，今日公布2024年2月營收28.68億元、年增109％，續創單月新高，其中客運營收26.28億元，月增18％、年增116％，出國旅遊人數及票價皆強勁成長，大幅提升載客率並挹注營收。

星宇2月貨運營收1.26億元，年增4％，受連續假期影響，艙位需求明顯下滑，預期3月開始，貨運訂單可穩定回升。

星宇已陸續公布夏季班表時刻，台北-舊金山航線3月20日起增為每日一班，4月中起台北-清邁增為每週六班、台北-胡志明增為每週十三班，5月起台北-克拉克增為每週五班，透過逐步放大美國及東南亞運能，拓展旅遊及轉機市場。

此外，星宇航空台中航線將於3月31日開航，持續穩定提供台中-澳門每週八班、台中-峴港及台中-高松每週三班的直飛服務，滿足中台灣旅客需求。

機隊方面，星宇第五架A350於3月初交機，整體機隊規模達22架機，基於運能穩定成長，正緊鑼密鼓籌備下半年開闢北美第三個航點西雅圖，持續佈局轉機市場。此外，星宇航空於2月21日與Airbus簽約，預計引進5架A350F貨機及3架A330neo。