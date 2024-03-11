【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團築間(7723)公布2024年2月自結合併營收4.98億元，較1月5.02億元微減0.92％、仍較去年同期4.51億元成長達10.27％，持穩近5億元高檔。累計前2月合併營收10億元，較去年同期9.76億元成長2.52％，雙雙續創同期新高。

築間餐飲集團1月進軍海外，於香港銅鑼灣開出「築間酸菜魚」首間海外門市，2月推出「獨食經濟」的「朴庶」韓國烤肉公社，3月8日在西門町商圈開出第9個品牌「築間麻辣火鍋」，以多品牌發展策略拓展餐飲版圖，帶動2月營收年增達1成。

而今年2月適逢春節連假，餐飲需求暢旺，築間持續推出新品牌搶市，並提供高品質食材及多元餐飲品項，除滿足消費者對餐飲需求的高度變化，美味餐飲及高品質服務亦大幅提升消費者品牌黏著度，使前2月營收續揚、再創同期新高。

展望後市，築間規畫今年一舉新增7個品牌，跨足銅盤烤肉、豆腐鍋、餐酒館等新業態，第二季將在台北、台中再推出2個新品牌。海外方面，將再推動2個品牌進軍香港，並籌備下半年進軍日本、於大阪開出「築間幸福鍋物」門市。

築間餐飲集團目前已有9個品牌、共177家門市，其中以「築間幸福鍋物」達129家為主力。展望2024年，築間以快速擴張多品牌策略，以鍋物、日式燒肉、韓式烤肉、中式及吃到飽5大業態擴大市占、衝刺成長動能，透過海內外並進，力拚營運再創新高。