全球激起先進AI技術浪潮，各行各業陸續引進AI概念搶攻商機。專業醫材大廠CSD中衛，看中AI發展優勢，率先與泰國頂尖AI設計師合作，在最受情侶們歡迎的白色情人節，創意玩轉真人結合AI生成背景，建構一連串的AI白色情人夢，演出情侶嬉戲棉花球、飄洋過海來看你等浪漫橋段，以吸引情侶目光。

中衛行銷經理周令怡表示，AI生成的情侶嬉戲圖中，展示出Simply White今年春夏限定色口罩，純淨初心，傳達出最真摯的情感。Simply White口罩每年根據流行色，作為耳帶變化的靈感來源，今年單彩耳帶是「若芽綠」，編織耳帶則由「若芽綠」與「露草藍」2色交織而成。

中衛表示，公司3月11日起限量開賣「Simply White SS24」口罩，每盒兩款限定新色，各15片，總共30片。至於平面款售價260元，3D款口價350元。中衛強調，此次口罩行銷，採「一期一會」，售完就絕版！

中衛說，淡雅的「若芽綠」，如同春日嫩芽，綻放生機，讓人彷彿置身春日花園。「若芽綠」與「露草藍」交織而成的耳帶，宛如春夏的陽光，輕柔照在新芽上的晶瑩露水，綻放低調光芒。

中衛白色情人節的Simply White口罩，3月11日起，康是美、屈臣氏、日藥本舖、躍獅等實體通路以及康是美旗艦館、博客來旗艦館、momo、PChome、蝦皮、yahoo、媽咪愛、PayEasy、小三美日、誠品線上等電商通路同時開賣。其中，中衛結合康是美、屈臣氏等9通路 情人公開告白抽獎，贈送白色情人節禮盒。

為慶祝白色情人節，鼓勵想脫單的人，勇敢公開告白。中衛3月11日至14日期間，特地聯手momo、PChome、博客來、康是美、日藥本舖、躍獅、Yahoo、媽咪愛、誠品線上等9大通路商，在各大臉書粉絲專頁，盛大舉行「告白送白色情人禮盒」活動，熱烈邀請大家玩告白遊戲。

只要大方寫下想告白的內容，並標記（tag）好友，就有機會抽中市價約1,680元的「Simply White白色情人節禮盒」！內含一盒Simply White SS24 3D立體口罩、一個CSD專屬香氛顯字蠟燭、一盒白色火柴及一張情人節祝福小卡，祝福情人愛戀久久。中衛表示，總共30份禮盒，願天下有情人終成眷屬。