連鎖餐飲築間餐飲集團（7723）受惠疫後產業復甦，加上報復性消費加持，2月營收4.98億元，單月營收維持近5億元高檔水平，年增10.27％，累計前2月營收10億元、年增2.52％，2月與前2月合併營收雙創歷史同期新高。

望第二季，築間規劃於台北、台中啟動兩個全新品牌落成，海外市場則於香港銅鑼灣「築間酸菜魚」展店後，再推進集團兩大品牌進軍香港，並籌備下半年插旗日本大阪成為築間東北亞首家分店，海內外同拓版圖，以展店擴大動能與規模經濟，同時亦藉資源集中化管理策略，維持營業費用優化，以期營收獲利雙升。

今年伊始，築間於香港銅鑼灣開出首家「築間酸菜魚」，2月於台灣推出「獨食經濟」的朴庶韓國烤肉-基隆北寧分社，3／8於台北市西門町商圈，開幕旗下第九個品牌「築間麻辣火鍋」，築間憑藉多元品牌、分眾市場與營運版圖擴大，推升2月合併營收4.98億元，較去年同期成長10.27％。

築間累計前2月合併營收突破10億元，年增率2.52％，主要成長動能為，今年2月適逢農曆春節假期，餐飲需求旺盛，築間挾不斷推出新的餐飲品牌搶市，且提供消費者高品質食材與多元的餐飲品項，不僅滿足消費者對餐飲需求的高度變化，餐飲的美味與高質量的服務品質，大幅提升消費者的品牌黏著度所致。

築間餐飲集團成立於2020年，以「築間幸福鍋物」品牌，打造全台第一連鎖鍋物品牌，瞄準台灣人最愛的「鍋物」與「燒肉」為其經營主軸，同時採高品質食材、營業到深夜與創新加盟獨特營運模式，搶攻市場版圖，目前旗下九大品牌，橫跨鍋物、日式燒肉、韓國烤肉、中式及吃到飽五大餐飲類別，推進集團全品牌台灣總家數，從單店到174家規模，更持續於台灣北、中、南餐飲一級戰區打造集團品牌聚落。