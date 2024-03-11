經過將近20年的漫長準備，由日本建築大師「隈研吾」操刀設計的台中巨蛋，終於在今（11）日正式動工，預計2030年完工啟用，將成為台灣重要地標之一！台中巨蛋所在的14期「榮德段」及緊鄰的「洲際段」，不僅土地接連創價，更將在今年迎來推案熱潮，預估將有超過10個新建案進場，補漲態勢超強，受到市場高度關注。

住展雜誌發言人陳炳辰表示，14期不僅腹地廣大，又擁74號線加持，同時緊鄰市區生活圈，自2021年登場後即話題不斷，自然吸引眾多建商插旗搶進，尤其有台中巨蛋、漢神洲際購物中心加持的「洲際段」、「榮德段」被視為商業娛樂中心，在重磅利多塵埃落定後，價值性漸漸浮現，未來價格也將牽動整個中台灣房市，值得期待。

而台中巨蛋所在的「榮德段」，上周市府抵費地標售取得亮眼成績，遠雄集團以總價逾6.4億元得標88地號「商五」土地，為標售總價地王，換算單價達百萬，不論單總價，更均創下榮德段的區段新高，容積率較低的「住一之一」均價也都在60萬元以上，若以土地及建築成本進行推算，未來推案單價勢必將從6字頭起跳。

「榮德段」目前僅有「舜元境朗」、「豐邑豐禾」兩個預售案推出，區域首案「舜元境朗」，步行至巨蛋僅需8分鐘，憑藉穩健的營建品質及媲美七期豪宅的社區質感累積一眾忠實品牌粉絲，規劃38-43坪純3房產品，在總價及坪數上定位明確，廣獲自住客群青睞，目前已累積23筆實登，均價約55萬。

而「豐邑豐禾」今年以來也有4筆成交，均價逾60萬元；其中，21樓總面積60.74坪以總價3149萬元成交，扣除車位後每坪單價64.1萬元，創下社區最高單價、總價；後續還有磐興建設＆麗明合建案，以及太子、敦泰皆有推案庫存，可望再刷新區域行情。

鄰近的「洲際段」，同樣相當熱鬧，在上周市府抵費地標售中，「舜元洲際段案」臨地264地號以61.29萬／坪標脫，市場推測可能是舜元建設得標，有機會整合出唯一同時臨洲際路園道與崇德19路的基地條件，結合舜元著重人文環境特色的新穎設計，將值得期待。

近期將進場的「大陸豐莚」，請來國際團隊操刀建案設計規劃40-60坪產品，總銷金額約42億元，均價預估將突破7字頭，高樓層更可望挑戰8字頭，後續包括惠宇、豐邑、大毅、宏璟等建商也將陸續登場。

而「洲際段」目前線上推案，如以豪墅聞名的京祐建設，首次推出大樓案「雅正YOUNG」規劃14期較少見的27-35坪小豪宅，與市場做出區隔，廣受好評，成交價穩站5字頭；「敦泰一境」同樣表現不俗，目前已累積37筆實登，更有13筆成交單價站上6字頭。