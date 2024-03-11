電價調漲勢在必行，對於是否衝擊台積電等在科學園區內的廠商，國科會主委吳政忠表示，相信政府會全面考量台灣產業狀況，以達到雙贏。

國科會11日舉行科學園區2023年營運記者會，媒體好奇電價即將調漲不只會對台積電，甚至對科學園區內公司都會有影響。

對於電價調漲的衝擊，吳政忠表示，電費是不是要調漲是由經濟部審議，目前也還沒出來，如果電費有些調漲，是反映國際油價變動，國內廠商也會有蠻好布局。

吳政忠說，政府會全面考量台灣產業狀況，以達到雙贏的目標，這部分應該是沒問題。