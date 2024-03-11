升息近尾聲，市場預估最快今年中可望升息，整體金融環境持續緊縮，短期內市場依舊會出現波動，面對波動環境，富蘭克林華美投信3月18日起推出富蘭克林華美優選非投資等級債券基金新產品，成為降低波動、增加收益的最佳資產配置。

根據美國銀行統計，截至2024年1月底，全球BB級債券規模近1.16兆美元規模，其中美債規模約0.6兆美元。

富蘭克林華美優選非投資等級債券基金擬任基金經理人余冠廷認為，預期今年中之後美國聯準會（FED）降息公布，BB級債殖利率將進一步下降，創造更多的資本利得機會，主要是與其存續期相似的中短期公債殖利率會快速回落，同時隨著市場資金面舒緩、景氣壓力降低，信用利差有望保持穩定。

這檔新基金主要訴求投資於雙B（BB級）債券類別上，截至2月底止，BB級名目利率達6.8％左右，實質利率達6.4％，而BB級平均違約率僅0.4％（近20年來平均），相對B級3.2％與CC級以下8.8％違約率偏低，且債券殖利率又勝過投資等級以上債券種類，是現階段市況中值得納入資產配置的產品之一。

富蘭克林華美投信指出，目前市況為高利率環境延續、景氣成長仍保有彈性；主要國家勞動市場仍偏緊，通膨因薪資推動不易再迅速降溫，央行難以立即轉向。

再者，受惠薪資成長與超額儲蓄支撐，整體消費動能尚未明顯趨緩，短期內經濟出現衰退機會偏低，此環境仍適合BB級（非投資級債券）之溫和表現。