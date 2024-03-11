【時報記者王逸芯台北報導】據TrendForce研究顯示，全球智慧型手機產量在2023年第三季終結連續8個季度的年衰退，至第四季品牌進行年末衝刺以鞏固市占率，帶動去年第四季智慧型手機產量年增12.1%，約3.37億支，而2023全年產量約11.66億支，年減2.1%。展望2024年，與2023年相較雖不復見通路庫存的壓力，但由於市場復甦情況仍待觀察，產業發展則聚焦AI應用，透過處理器大廠及品牌端的合作將加速AI賦能的智慧型手機逐步普及。
受惠於新機iPhone 15系列發表，蘋果(Apple)第四季產量季增58.6%，約7,850萬支，位居第一名；全年產量2.23億支，年減4.2%。由於蘋果與華為在中國內需高階客群市場重疊，面對華為捲土重來，未來在中國的銷售市場將面臨極大挑戰。
三星第四季介於旗艦機的銷售過渡期，故產量季減11%，約5,350萬支，排名第二；全年產量2.29億支，年減11.3%。值得注意的是，三星智慧型手機去年的市占率也下滑至19.6%，儘管蟬聯市占首位，但與第二名的蘋果的差距縮小至僅剩0.5%。
小米Xiaomi(含Xiaomi、Redmi、POCO)第四季產量約4,310萬支，季增0.7%，位居第三；全年產量1.47億支，年減6.1%。Oppo(含Oppo、Realme、OnePlus)第四季產量約4,000萬支，季增3.4%，位居第四，全年產量1.39億支，年減4.1%。Vivo(含Vivo、iQoo)第四季產量約2,550萬支，季增4.1%，位居第六，全年產量9,350萬支，年減2.9%。中國作為全球最大的消費市場，如今面臨消費力低迷的挑戰，加上華為復甦後積極搶食中國的市占率，對於高度仰賴中國市場的智慧型手機品牌而言，將面臨更嚴苛的市場競爭。
值得留意的是，Transsion(含TECNO、Infinix、itel)第四季產量約2,950萬支，季增11.3%，全年產量首度突破9000萬關卡，年增46.3%，其季度、年度排名均提升至全球第五。TrendForce分析，Transsion的成長除了受惠通路庫存回補、產品跳脫低階框架，朝向多元發展外，還包含新開發市場如印度、南美等區域經營有成。
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