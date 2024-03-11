【時報記者葉時安台北報導】中鋼(2002)今年2月營收289.64億元，年減7.33%、月減9.28%，創下7個月的單月新低，再度失守300億元關卡；前2月營收608.95億元，年增5.91%。中鋼本周也將開出4月、第二季盤價，大陸兩會剛結束，雖然大陸過年後補庫存略回升，但市場關注大陸不動產工地用料需求是否將恢復正常，留意相關政策落實狀況。
中鋼今年1月出貨量102.9萬噸，2月受到工作天數減少衝擊，單月出貨量89-90萬噸，符合預期。中鋼預估，3月出貨將在92-94萬噸區間。
中鋼說明，以往「金三銀四」為回補庫存需求階段，迎接第二季旺季，但目前尚未看到大量回庫存需求，加上近期國際低價鋼品競爭，然近期鐵礦砂價格已回穩，美國鋼廠價格近日也有止跌回升跡象，大陸鋼廠盤價持穩，鋼市有撐，後續持續觀察需求復甦，預估4月平穩偏弱，5-6月預估回溫。
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