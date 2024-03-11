富邦媒（8454）2月合併營收約新台幣81.9億元，創歷史同期新高。累計1～2月合併營收約為178.5億元，年增7.2％，營運拔尖。

富邦媒表示，2月份營運成長動能，持續受惠農曆春節採買潮，從清潔掃除家電、娛樂點數商品、代表喜氣的黃金配飾等皆為熱銷商品；而年後瘦身需求湧現，健身及窈窕保健相關商品等買氣熱絡。2月份亦迎來西洋情人節，同步推升精品包款、精品配飾等銷售表現。

時序進入春天，旅遊商機在櫻花季助攻下持續看俏，加上清明兒童連假即將到來，國人旅遊熱潮將再攀高峰，看準市場需求，3月份momo強檔推出《女神價到趣春遊》全館票券5折起活動，網羅國外櫻花祭專案、國內賞櫻行程、花季景點門票等票券限時優惠，3月31日前momo再加碼寵粉活動，凡單筆消費8,888元就有機會成為「香港來回機票」幸運得主。

美妝春新品強勢登場，momo推出《寵愛女王計劃》全館專櫃美妝限時5起，3月12日前限時再加碼兩大滿額回饋，包含單筆消費滿 1,388元登記領限量388元mo幣回饋，指定商品滿2,000元則可現折250元。2024年最夯的美妝流行話題商品如NARS激情過後腮紅露、植村秀無極限控油妝前乳、蘭蔻超級極光水、Kiehl’s 2％水楊酸痘痘精華露、Bobbi Brown 全方位奶油遮瑕盤等。