太景＊-KY（4157）去年營運轉虧為盈，稅後淨利1.37億元，每股稅後盈餘（EPS）為0.19元。董事長黃國龍表示，今年除了TG-1000三期臨床等待解盲、後續上市申請事宜及國際授權洽談外，也將切進保健食品市場，拓展營運版圖。
營運進入轉骨的太景，去年獲利來源包括健康元授權簽約金，東陽光合作里程碑款及合資公司股權處分等，分別列入當年營收及業外收入，為後續研發工作挹注充裕的營運資金。
藥品銷售部分，受惠太捷信靜脈輸液進入醫院採購清單，帶動口服劑型銷售雙雙上揚，今年前二月營收共741萬元，去成長85.7％。
展望今年營運計畫，除了TG-1000三期臨床等待解盲、後續上市申請事宜及國際授權洽談外，太捷信中國大陸地區專利展延、多項新藥開發計畫（包含抗感染、自體免疫疾病、慢性呼吸道疾病）為今年研發能量的焦點，另外，保健食品上市為太景開闢的另一重要市場。
黃國龍表示，保健食品為太景嶄新跨入的市場，歷經1年半的孵育，首支保健食品—太甘澄也即將上市，此產品乃依太景在新藥研發領域20年的高規格標準所開發，目標市場鎖定新陳代謝下降、容易倦怠疲勞、飲食高脂高醣、久坐缺乏運動等生活型態的族群。
黃國龍說，保健食品上市後，太景也陸續規劃了健康食品標章申請計畫，並投入第二支保健食品之開發。
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