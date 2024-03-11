【時報記者莊丙農台北報導】欣新網(2949)2月營收2.97億元，年增5.55％，為歷年同期最高；累計前2月合併營收6.37億元，年增11.33％，亦為同期新高。公司表示，未來將持續進攻電商AI應用商機，拓展相關服務，並助客戶提升銷售，今年營運可望持續向上。
根據IDC預測指出，全球AI解決方案支出至2027年將增長到5,000億美元以上；在生成式AI帶動下，台灣人工智慧平台（AI Platform）市場規模至2024年將以25.4％年增率成長至8,390萬美元，顯見市場對AI工具的強勁需求。結合AI的電商工具也成為各品牌搶占未來商機的關鍵，這一趨勢不僅為欣新網帶來更廣闊的市場機會，也為2024年營運提供有力的成長動能。
欣新網以AI應用先進技術，發展多項電商服務，舉凡跨平台的產品智慧定價、精準廣告投放、整合平台銷售數據的商機預測，以及跨平台訂單管理等，無論在商品推薦、廣告流量變現，乃至精準洞察消費者行為的DTC（Direct-to-customer）分析應用，均能為品牌客戶帶來助益。不論是全方位代營運或「PowerSolution 解決方案」SaaS 服務，欣新網皆能提供品牌高效、精準解決方案，幫助客戶實現銷售增長和品牌知名度提升，於是獲得越來越多客戶深化採用，這也是屢創亮眼營運佳績的重要關鍵。
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