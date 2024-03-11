【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】因進入2030年之後，日本跟俄羅斯等部分重要供應國的合約也將陸續到期，故這個能源短缺的亞洲國家，也正在尋求盟國澳洲與美國LNG（液化天然氣）的長期供應援助。
上個月，日本最大發電業者JERA，同意買下澳洲最大原油與天然氣公司Woodside Energy旗下，位於澳洲Scarborough地區的油廠15.1%股份。日本擔心俄烏戰事尚未告一段落，可能會影響到俄國天然氣的供應。
液化天然氣約占日本總發電量3分之1，且是僅次於中國大陸的全球第2大進口國。因多增再生能源以及重啟部分核電廠，去年LNG進口量下降8%，並來到2009年以來最低，但仍然是日本能源結構中重要的一環。
自2022年以來，日本LNG買家已入股澳洲和美國5家油廠，其中還包括一個勘探區。根據路透社計算，日企已從美澳拿到10至20年的長約，年產量超過500萬噸，相當於日本2023年消費量8%，是全球最大的交易量。
即使有政治問題，像是澳洲2023年中實施的新碳排規定，以及美國總統拜登1月凍結審核新的美國液化天然氣出口許可證，都沒有降低日本想跟美澳長期購買的興趣。
日本5大水電瓦斯公共設施之一的九州電力公司表示，正在考慮購買美國大型能源業者Energy Transfer，位於美國路易斯安那州查爾斯湖地區LNG廠的股權，雖然該廠目前受到美國政府禁發許可證。
九州電力認為，跟其它地區相比，北美和澳洲的供應相對穩定。拜登最近管制液化天然氣，故外界對北美有些擔憂，但美國和澳洲都是盟友，這對日本意義重大。
日本和美國是7國集團（G7）已開發國家聯盟的成員，並與澳洲在箝制中國大陸的4邊安全對話（Quad）中合作。之前，九州電力與澳洲、印尼和俄羅斯簽訂長期購買合約，部分將於2027至2032年間陸續到期。
九州電力認為，因經濟成長帶來強勁的內需，印尼未來LNG出口能力可能受限。自2022年以來，日本液化天然氣的買家增列阿曼，但還是比澳洲和美國的規模較小，至於日本石油開發商帝石（INPEX），則在馬來西亞拿得新的勘探權。
根據日本海關統計，過去10年當中，日本的液化天然氣來源出現變化，從印尼、馬來西亞、卡達和俄羅斯來的大幅下降，另外，美國和巴布亞紐幾內亞卻成為新的主要供應地。不過，澳洲一直是日本最大的LNG供應商。
G7成員國之一的加拿大，正準備啟用首座LNG出口設施，身為股東的日商三菱，每年預計將從此處接收超過200萬噸液化天然氣。分析師認為，俄烏大戰引爆能源危機下，與盟友合作對日本能源安全變得很重要。
2023年，俄羅斯是日本第3大液化天然氣供應國，僅次於澳洲和馬來西亞，不過，若較2022年相比，從俄國出口至日本的LNG卻大減10.7%。日本從俄羅斯來的LNG，大部分出自薩哈林2號油廠，但許多長約將於2030年左右到期，讓日本趕緊找尋其它供應來源。
另外，日本三井物產與國有的日本金屬與能源安全組織（JOGMEC）共持有10%的俄羅斯大型新北極液化天然氣2號油廠，看得出來日本對俄國天然氣的依賴。。
諮詢顧問公司歐亞集團（Eurasia Group）表示，七國集團的成員無法在一夜之間減少對俄羅斯液化天然氣的依賴，因此，這些國家需要盟友增加液化天然氣的供應量。
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