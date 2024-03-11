財信傳媒董事長謝金河最近到印度參訪在當地設廠的台企，他最新在臉書發文表示，印度的人口紅利正要開始。
謝金河表示，去年印度總人口數高達14.28億人，正式超過中國，成為全球人口最多的國度，而且，印度35歲以下的勞動人口比例高達65%，25歲以下的人口6.16億人，高居全球首位，這是印度未來經濟發展最好的憑藉。
相對於中國，印度到去年底為止，滿65歲領養老金的老人已經到2.69億人，謝金河提到，中國一胎化政策，提早結束人口紅利，對照印度的人口紅利正要開始，「人口結構的差異，很可能是中國、印度兩個人口最多國家，在未來在經濟發展上的不同轉捩點之一。」
謝金河接著說，當地的導遊認為，隨著印度的經濟成長，種性制度會逐漸變淡。南六執行長黃任聰則透露，印度人很重視婚禮，家族有人結婚，通常要請一個禮拜的假，直系親屬的兄弟姊妹結婚，要請兩個禮拜，如果是自己要結婚，通常是一個月，這是企業來印度投資必須特別留意的「潛規則」。
謝金河文末總結，印度的新生兒多，這是未來經濟發展的最大生力軍。
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