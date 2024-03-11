【時報-台北電】元太外匯新台幣收盤匯價31.42元，較前一個交易日升值0.2分；成交值5.78億美元。

《匯市》元太外匯新台幣收盤匯價32.041元，貶值7.4分
《大陸金融》人民幣升值1.13分 中間價7.0531元
《台北股市》台灣五十指數18223.89點，漲125.71點，漲幅0.69％
《匯市》元太外匯新台幣收盤匯價31.967元，貶值3.1分
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