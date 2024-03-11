【時報-台北電】巨路(6192)公布去年財務報告，營業收入67.28億元，稅前淨利11.08億元，本期淨利7.86億元，歸屬於母公司業主淨利7.86億元，基本每股盈餘8.17元。

董事會決議分派去年現金股利為每股5元。

除息交易日為4月25日，最後過戶日為4月27日，停止過戶期間為4月28日～5月2日，除息基準日為5月2日，現金股利發放日為5月23日。

訂6月26日召開股東會，地點位於台北市南港區三重路19-11號E棟4樓(南港軟體育成中心會議室)。（編輯：邱致馨）

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