雖然受到全球通膨未降、戰火再起及美中制衡等諸多因素影響，新竹科學園區2023年營業額仍繳出1兆4200.53億元的成績，雖較2022年最高的1兆6132.55億元衰退了11.98％，但在全球經濟衝擊下，仍創下歷史第3高。
新竹科學園區管理局指出，2023年全球半導體供應鏈受到上下游庫存去化緩慢影響，晶圓廠產能利用率表現不若以往，營業額及出口額較去年分別衰退11.98％及8.71％，為新台幣1兆4200.53億元及新台幣1兆5786.77億元；另半導體廠商持續布局投資先進製程，加上投資新興科技應用、淨零排放及減碳設備需求上升，2023年進口額成長9.43％，為新台幣9144.98 億元。
以6大產業營收情形來看，生物技術產業成長 8.85％；其餘產業受終端市場需求不振以及庫存調節，未見成長動能，光電、積體電路、精密機械、電腦及周邊、通訊產業呈衰退情形，衰退幅度依序為減少14.90％、13.87％、9.87％、5.08％及4.91％。
生物技術產業營業額195.8億元，成長幅度 8.85％，其中以檢驗試劑業營收成長幅度41.07％最高，如醫療結合半導體光電檢測系統產品，展現園區Bio＋ICT生技醫療產業創新成果；疫苗製藥業營收成長9.39％次之，如生物新藥開發及CDMO代工藥品等，廠商積極投入研發提升全球生醫檢測技術及醫藥品質水準，顯見生技產業在新藥試劑、市場需求及政策支持下，打造出園區生醫產業新格局。
竹科管理局同時指出，2023年共新引進34家投資案，投資金額228.01億元，預估3年內可再提供2528人以上就業機會，創造超過200億元營收。
另，生技產業新核准入區廠商15家占44％，重大投資案包括睿智科技園區分公司、台灣生物醫藥製造、卡爾蔡司、尚寧生技及健亞生技
等；動土及新落成案計有台大生醫分院第2期研究大樓、台積全球研發中心、眾智光電、高通半導體、利優生醫及醫華生技等。
2023年已入區登記廠商計568家，較去年同期增加1家，成長0.18％；就業人數達17萬5696 人，較去年同期增加479人，成長0.27％。
在消費性需求回穩及終端電子產品庫存逐漸去化下，加以車用電子、AI應用展現成長潛力，竹科自2023年11月及12月園區產業營業額分別增加7.51％及5.07％，預期未來園區產值逐步回升。
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