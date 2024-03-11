【時報-台北電】佳格(1227)112年合併營收278.04億元，稅前淨利16.03億元，本期淨利12.68億元，歸屬於母公司業主淨利12.25億元，每股盈餘1.35元。

董事會決議112年每股配發現金股利1.25元，並訂於6月19日召開113年股東常會，地點:桃園市大園區和平西路一段369號/大園廠員工交誼廳。（編輯：張嘉倚）

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