【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】受美國同業上周五的走勢影響，晶片股湧現獲利了結賣壓，周一南韓KOSPI指數下跌0.77%，收在2,659.84點，失守上周五創下的逾21個月新高。

由於投資人將獲利落袋，上周五輝達重挫5.55%，拖累費城半導體指數大跌4%。

在重磅股方面，晶片製造大廠三星電子收跌1.23%、SK海力士跌3.08%。電池製造商LG Energy Solution下跌0.50%。現代汽車跌 3.75%，其關係企業起亞跌1.71%。搜尋引擎Naver和即時通平台Kakao分別上漲1.01%和2.63%。

外資賣超韓股1070億韓元。

韓元升值0.73%，收在1,310.3兌一美元。