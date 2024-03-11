【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】由科技股領軍，周一香港恆生指數收漲1.33%，為16570.86點。國企股(H股)漲1.53%，為5743.27點。

恆生科技股指數大漲2.86%，成分股普遍上漲，僅聯想集團（跌2.6%）、理想汽車（跌0.14%）收黑。嗶哩嗶哩漲11.57%，漲幅最大，其他網路股亦表現強勁，京東漲逾6%，美團漲逾5%，騰訊漲逾3%。

瑞聲獲高盛調升目標價，股價應聲上漲3.2%，收在22.80港元。高盛表示，產品組合升級加上產能擴大，有望推動該公司光學業務的獲利能力，因此重申「買入」評級不變，目標價從29港元調升至30港元。

太陽能股延續上周漲勢，信義光能大漲逾11%。

大陸地產股普遍走高，碧桂園漲逾3%。

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