【時報記者林資傑台北報導】連鎖餐飲集團乾杯(1269)公布2024年2月自結合併營收4.04億元，較1月3.81億元成長5.98％、較去年同期3.93億元成長2.93％，改寫同期新高。累計前2月合併營收7.86億元，較去年同期8.81億元減少10.77％，仍創同期次高。
乾杯表示，2月主要受惠春節連假及228假期效應，帶動聚餐需求熱絡，由於春節落點不同的基期因素及台灣展店挹注，帶動營收「雙升」。以較準確的前2月營收狀況來看，較去年同期衰退主因春節及228連假天數較少、以及中國大陸營運規模縮減，但仍創同期次高。
乾杯指出，今年春節7天連假雖較去年「最長春節」少3天，台灣事業業績仍十分火熱，在去年報復性消費期間的高基期下，既有門市平均來客數仍微幅成長，顯示餐飲市場十分暢旺，加上年增7家門市助攻，成為集團營收成長主動能。
展望後市，3月向來為餐飲傳統淡季，由於氣溫依然持續寒冷，乾杯以旗下鍋物品牌推出多項新菜、優惠活動刺激消費，並歡慶25周年而推出「麻辣45」一個月799吃到飽特別計畫，提供50道精選食材無限續點，為首度推出吃到飽活動，盼激勵淡季業績不淡。
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