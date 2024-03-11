【時報-台北電】台股11日加權指數收19726.08點，跌59.24點或0.30%，總成交值4046.21億元。三大法人賣超33.86億元，其中外資賣超87.23億元，投信、自營商分別買超26.56億元及買超26.82億元。
三大法人賣超前十大個股，依類別分，5檔電子股、5檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；賣超張數方面，3檔賣超上萬張，榜首為燿華(2367)，賣超1萬9829張，華航(2610)、台積電(2330)名列二、三名，分別賣超1萬1933張及賣超1萬757張。第四及第五名為大同(2371)、長榮航(2618)，其他依序為上曜(1316)、光寶科(2301)、聯電(2303)、台泥(1101)及群創(3481)。
榜首燿華沾AI光，今日股價大漲6.5%，不過卻遭三大法人卸貨近2萬張，同時也是轉賣超。晶圓雙雄都入榜，大哥台積電砍逾萬張，終結連6買；二哥聯電終結連3買，轉賣超5600張。航空雙雄亦皆上榜，華航、長榮航均轉賣超，華航砍1.1萬張、長榮航賣8700張。
●三大法人11日賣超前十名：
1.燿華(2367)收25.90元，漲1.60元或6.58%，三大法人賣超1萬9829張。
2.華航(2610)收19.50元，跌0.30元或1.52%，三大法人賣超1萬1933張。
3.台積電(2330)收766.00元，跌18.00元或2.30%，三大法人賣超1萬757張。
4.大同(2371)收51.10元，漲1.10元或2.20%，三大法人賣超9319張。
5.長榮航(2618)收31.90元，跌0.15元或0.47%，三大法人賣超8707張。
6.上曜(1316)收22.80元，漲0.20元或0.89%，三大法人賣超8702張。
7.光寶科(2301)收113.50元，跌0.50元或0.44%，三大法人賣超7565張。
8.聯電(2303)收51.60元，跌0.30元或0.58%，三大法人賣超5637張。
9.台泥(1101)收31.80元，跌0.05元或0.16%，三大法人賣超5481張。
10.群創(3481)收15.00元，漲0.50元或3.45%，三大法人賣超5445張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.燿華(2367)三大法人累計買超5萬3124張，其中外資買超5萬3018張、投信賣超12張、自營商買超117張；融資增1012張、融券增849張，券資比3.59%。
2.華航(2610)三大法人累計賣超1萬7907張，其中外資賣超1萬9582張、投信賣超57張、自營商買超1732張；融資增1362張、融券減160張，券資比0.87%。
3.台積電(2330)三大法人累計買超9萬7603張，其中外資買超10萬1656張、投信賣超1650張、自營商賣超2402張；融資減948張、融券增427張，券資比6.22%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅11日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：邱致馨)
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