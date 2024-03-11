【時報-台北電】台積漲多熄火，AI、散熱、面板、金融等題材股接棒撐場，指數雖上沖下洗仍守住19700關，11日加權指數收19726.08點，跌59.24點或0.30%，總成交值4046.21億元。三大法人賣超33.86億元，其中外資賣超87.23億元，投信、自營商分別買超26.56億元及買超26.82億元。
三大法人買超前十大個股，依類別分，6檔電子股、2檔金融股及2檔傳產股；依股價分，3檔百元股、3檔中價位股及4檔銅板股；買超張數方面，4檔買超上萬張，榜首為開發金(2883)，買超3萬6767張，鴻海(2317)、華通(2313)名列二、三名，分別買超3萬2323張及買超1萬4114張。第四及第五名為友達(2409)、裕民(2606)，其他依序為緯創(3231)、廣達(2382)、玉山金(2884)、一詮(2486)及陽明(2609)。
觀察三大法人買超前十大個股表現，2檔破3萬張，電子股仍為買超首選檔數過半，買超標的多為AI族群，大象股鴻海獲美系外資看好集團強攻AI伺服器，14日舉辦法說會前吸引買盤搶進，盤中一度衝達111.5元飆七個月高點，今日獲三大法人翻多買超3.2萬張居第二大，華通持續布局低軌衛星，前2月營收逾百億元，年增13.31%，盤中一度衝漲停，改寫22年高價，今日獲三大法人敲進1.4萬張居第三大。
面板雙虎上半年接單可望優於預期，友達今日獲三大法人買超破萬張居第四大，股價收高近5%。
金融股2檔入買超排行前十大，開發金前二月獲利年增逾261％，每股淨利達0.34元，點火股價放量大漲近4%，成交量破13萬張，居台股第三大。
●三大法人11日買超前十名：
1.開發金(2883)收13.45元，漲0.50元或3.86%，三大法人買超3萬6767張。
2.鴻海(2317)收109.50元，漲4.50元或4.29%，三大法人買超3萬2323張。
3.華通(2313)收82.00元，漲6.40元或8.47%，三大法人買超1萬4114張。
4.友達(2409)收17.55元，漲0.80元或4.78%，三大法人買超1萬1142張。
5.裕民(2606)收56.40元，漲2.10元或3.87%，三大法人買超6630張。
6.緯創(3231)收121.00元，漲5.00元或4.31%，三大法人買超6593張。
7.廣達(2382)收249.50元，漲8.00元或3.31%，三大法人買超5954張。
8.玉山金(2884)收25.50元，漲0.20元或0.79%，三大法人買超4886張。
9.一詮(2486)收51.40元，漲1.90元或3.84%，三大法人買超4695張。
10.陽明(2609)收48.60元，漲1.05元或2.21%，三大法人買超4450張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.開發金(2883)三大法人累計買超1萬5580張，其中外資買超1萬6823張、投信賣超124張、自營商賣超1119張；融資增388張、融券增9張，券資比0.37%。
2.鴻海(2317)三大法人累計買超4萬7729張，其中外資買超2萬4312張、投信買超3333張、自營商買超2萬82張；融資增7517張、融券增26張，券資比0.48%。
3.華通(2313)三大法人累計賣超2285張，其中外資買超1586張、投信賣超2430張、自營商賣超1441張；融資增1068張、融券增240張，券資比11.52%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅11日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：龍彩霖)
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