【時報-台北電】雙王偕聯發科聯袂拉回，台股量縮震盪收黑，守住五日線，11日加權指數收19726.08點，跌59.24點或0.30%，總成交值4046.21億元。三大法人賣超33.86億元，其中外資賣超87.23億元，投信、自營商分別買超26.56億元及買超26.82億元。
投信賣超前十大個股，依類別分，7檔電子股、3檔傳產股；依股價分，4檔百元股、3檔中價位股及3檔銅板股；賣超張數方面，榜首為東陽(1319)，賣超1552張，智原(3035)、華碩(2357)名列二、三名，分別賣超920張及賣超711張。第四及第五名為美時(1795)、群創(3481)，其他依序為文曄(3036)、仁寶(2324)、矽格(6257)、亞泥(1102)及大聯大(3702)。
觀察投信賣超前十大個股表現，智原、華碩等多檔AI族群榜上有名，惟張數不多，僅汽車零組件廠龍頭東陽賣超逾千張，2月營收呈現年月雙減，前二月營收38.93億元、年增13.51％，續創近六年來同期高，法人看好東陽第一季營收將可望維持高水位，仍遭投信連3賣，股價仍逆勢收高近2%，拚返百元俱樂部。
●投信11日賣超前十名：
1.東陽(1319)收98.40元，漲1.90元或1.97%，投信賣超1552張。 2.智原(3035)收363.00元，漲0.50元或0.14%，投信賣超920張。
3.華碩(2357)收444.00元，跌8.50元或1.88%，投信賣超711張。
4.美時(1795)收273.50元，跌1.50元或0.55%，投信賣超670張。
5.群創(3481)收15.00元，漲0.50元或3.45%，投信賣超652張。
6.文曄(3036)收158.50元，跌1.00元或0.63%，投信賣超651張。
7.仁寶(2324)收36.90元，漲0.25元或0.68%，投信賣超634張。
8.矽格(6257)收68.40元，跌0.60元或0.87%，投信賣超574張。
9.亞泥(1102)收40.40元，股價持平，投信賣超431張。
10.大聯大(3702)收93.50元，跌3.80元或3.91%，投信賣超387張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.東陽(1319)三大法人累計買超1331張，其中外資買超4228張、投信賣超1285張、自營商賣超1612張；融資減767張、融券減220張，券資比29.50%。
2.智原(3035)三大法人累計賣超4575張，其中外資賣超812張、投信賣超2922張、自營商賣超840張；融資增230張、融券減1613張，券資比0.00%。
3.華碩(2357)三大法人累計賣超1974張，其中外資賣超412張、投信賣超1140張、自營商賣超422張；融資減71張、融券減14張，券資比16.52%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅11日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：龍彩霖)
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