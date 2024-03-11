【時報-台北電】台股11日加權指數收19726.08點，跌59.24點或0.30%，總成交值4046.21億元。三大法人賣超33.86億元，其中外資賣超87.23億元，投信、自營商分別買超26.56億元及買超26.82億元。
投信作帳行情啟動，電金傳各據一方。據統計，7個交易日累計買超聯電逾5萬張，中信金迄今獲連8買，對貨櫃大哥長榮更是緊抱15天。
投信買超前十大個股，依類別分，6檔電子股、1檔金融股及3檔傳產股；依股價分，4檔百元股、4檔中價位股及2檔銅板股；買超張數方面，榜首為聯電(2303)，買超5720張，中信金(2891)、長榮(2603)名列二、三名，分別買超3162張及買超3081張。第四及第五名為鴻海(2317)、華通(2313)，其他依序為緯創(3231)、長榮航(2618)、廣達(2382)、南亞科(2408)及東元(1504)。
●投信11日買超前十名：
1.聯電(2303)收51.60元，跌0.30元或0.58%，投信買超5720張。
2.中信金(2891)收30.30元，漲0.10元或0.33%，投信買超3162張。
3.長榮(2603)收180.00元，漲0.50元或0.28%，投信買超3081張。
4.鴻海(2317)收109.50元，漲4.50元或4.29%，投信買超2774張。
5.華通(2313)收82.00元，漲6.40元或8.47%，投信買超2712張。
6.緯創(3231)收121.00元，漲5.00元或4.31%，投信買超1950張。
7.長榮航(2618)收31.90元，跌0.15元或0.47%，投信買超1251張。
8.廣達(2382)收249.50元，漲8.00元或3.31%，投信買超1028張。
9.南亞科(2408)收65.80元，漲0.80元或1.23%，投信買超843張。
10.東元(1504)收50.30元，漲0.90元或1.82%，投信買超814張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.聯電(2303)三大法人累計買超13萬7157張，其中外資買超8萬4648張、投信買超4萬4206張、自營商買超8302張；融資減1548張、融券增465張，券資比4.45%。
2.中信金(2891)三大法人累計買超2萬3790張，其中外資買超4186張、投信買超2萬8631張、自營商賣超9027張；融資減1417張、融券減23張，券資比5.69%。
3.長榮(2603)三大法人累計買超2萬3794張，其中外資賣超4549張、投信買超2萬6213張、自營商買超2130張；融資增2085張、融券減137張，券資比16.92%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅11日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：廖小蕎)
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