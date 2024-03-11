【時報-台北電】台股11日加權指數收19726.08點，跌59.24點或0.30%，總成交值4046.21億元。三大法人賣超33.86億元，其中外資賣超87.23億元，投信、自營商分別買超26.56億元及買超26.82億元。
外資賣超前十大個股，依類別分，5檔電子股、5檔傳產股；依股價分，2檔百元股、2檔中價位股及6檔銅板股；賣超張數方面，4檔賣超上萬張，榜首為燿華(2367)，賣超2萬1240張，台積電(2330)、群創(3481)名列二、三名，分別賣超1萬3430張及賣超1萬2237張。第四及第五名為華航(2610)、大同(2371)，其他依序為上曜(1316)、聯電(2303)、光寶科(2301)、台泥(1101)及長榮航(2618)。
燿華自從龍年紅盤來一飛衝天，從18.4元漲到28元，上周四創高後未能守住，一連2根長黑K引發市場警戒，外資今日賣超2萬1240張走為上策，為股價不受影響收高6.5%，營運轉機題材撐住投資人的信心。
台股這一波飆漲全靠權王台積電，不過一個人的武林也有累的時候，加上輝達轉疲，外資走為上策，今日賣超台積電1萬3430張，終止連6買，股價收盤跌逾2%，先看5日線能否守住。二哥聯電獲外資2日買爆10萬張，卻在今日同樣轉為賣超命運，單日調節8829張，後市50元保衛戰受關注。
●外資11日賣超前十名：
1.燿華(2367)收25.90元，漲1.60元或6.58%，外資賣超2萬1240張。
2.台積電(2330)收766.00元，跌18.00元或2.30%，外資賣超1萬3430張。
3.群創(3481)收15.00元，漲0.50元或3.45%，外資賣超1萬2237張。
4.華航(2610)收19.50元，跌0.30元或1.52%，外資賣超1萬1028張。
5.大同(2371)收51.10元，漲1.10元或2.20%，外資賣超9138張。
6.上曜(1316)收22.80元，漲0.20元或0.89%，外資賣超9004張。
7.聯電(2303)收51.60元，跌0.30元或0.58%，外資賣超8829張。
8.光寶科(2301)收113.50元，跌0.50元或0.44%，外資賣超7921張。
9.台泥(1101)收31.80元，跌0.05元或0.16%，外資賣超5432張。
10.長榮航(2618)收31.90元，跌0.15元或0.47%，外資賣超4557張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.燿華(2367)三大法人累計買超5萬3124張，其中外資買超5萬3018張、投信賣超12張、自營商買超117張；融資增1012張、融券增849張，券資比3.59%。
2.台積電(2330)三大法人累計買超9萬7603張，其中外資買超10萬1656張、投信賣超1650張、自營商賣超2402張；融資減948張、融券增427張，券資比6.22%。
3.群創(3481)三大法人累計賣超4萬8716張，其中外資賣超4萬7413張、投信賣超1388張、自營商買超85張；融資減5275張、融券減2082張，券資比2.04%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅11日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：張嘉倚）
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