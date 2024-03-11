【時報-台北電】台股11日加權指數收19726.08點，跌59.24點或0.30%，總成交值4046.21億元。三大法人賣超33.86億元，其中外資賣超87.23億元，投信、自營商分別買超26.56億元及買超26.82億元。
外資買超前十大個股，依類別分，6檔電子股、2檔金融股及2檔傳產股；依股價分，2檔百元股、3檔中價位股及5檔銅板股；買超張數方面，2檔買超上萬張，榜首為開發金(2883)，買超2萬9473張，鴻海(2317)、友達(2409)名列二、三名，分別買超1萬6102張及買超9652張。第四及第五名為華通(2313)、裕民(2606)，其他依序為廣達(2382)、玉山金(2884)、一詮(2486)、陽明(2609)及達運(6120)。
前十大個股，外資仍偏愛電子，不過金融股獲利太香，拿下第一名。開發金在人壽、證券、資本三大業務鼎立下，2月締下佳績，單月稅後純益28億元、年增204%，業績太誘人，外資賣轉買，在今日大手筆買超2萬9473張，不止將3月8日的賣超張數全補回，還大筆加碼，成為今日唯一買超破2萬的個股。高盛指出，鴻海集團通吃 AI、CSP 與一般伺服器三大商機，在台股AI狂潮中，鴻海一直被遺忘，如今伯樂相出千里馬，今日同樣賣轉買1萬6102張，外資大手筆也讓鴻海大象手舞足蹈，盤中登上110元，創7個月來高點。
●外資11日買超前十名：
1.開發金(2883)收13.45元，漲0.50元或3.86%，外資買超2萬9473張。
2.鴻海(2317)收109.50元，漲4.50元或4.29%，外資買超1萬6102張。
3.友達(2409)收17.55元，漲0.80元或4.78%，外資買超9652張。
4.華通(2313)收82.00元，漲6.40元或8.47%，外資買超9597張。
5.裕民(2606)收56.40元，漲2.10元或3.87%，外資買超5635張。
6.廣達(2382)收249.50元，漲8.00元或3.31%，外資買超4778張。
7.玉山金(2884)收25.50元，漲0.20元或0.79%，外資買超4588張。
8.一詮(2486)收51.40元，漲1.90元或3.84%，外資買超4479張。
9.陽明(2609)收48.60元，漲1.05元或2.21%，外資買超4436張。
10.達運(6120)收16.50元，漲1.50元或10.00%，外資買超3945張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.開發金(2883)三大法人累計買超1萬5580張，其中外資買超1萬6823張、投信賣超124張、自營商賣超1119張；融資增388張、融券增9張，券資比0.37%。
2.鴻海(2317)三大法人累計買超4萬7729張，其中外資買超2萬4312張、投信買超3333張、自營商買超2萬82張；融資增7517張、融券增26張，券資比0.48%。
3.友達(2409)三大法人累計賣超1萬9702張，其中外資賣超1萬3862張、投信賣超1564張、自營商賣超4276張；融資增1875張、融券減1210張，券資比1.57%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅11日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：張嘉倚）
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