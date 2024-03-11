美股上周五收黑，台股今天盤中跌逾百點，終場下跌59.24點，收19726.08點，成交量3976億元。外資賣超87.23億元，投信買超26.56億元，自營商買超26.82億元，合計3大法人賣超33.86億元。
陸股自2021年以來走了超過3年大空頭，今年2月觸底反彈，上證指數站穩3千點後持續上漲。高盛日前表態「不應投資中國」，不過外資反其道而行，今天買超第一名為陸股槓桿型ETF元大滬深300正2，大買3.66萬張，另一檔富邦上証正2也入列買超榜。
買超第2名為開發金2.9萬張。開發金去年每股賺1.13元，外界估今年股息有望配發0.5~0.6元，由於股價低，殖利率有機會達4%以上。
外資今年來大買近38萬張的台積電，今天出現調節，減碼1.3萬張。上周五大買的00830國泰費半ETF，反手賣出8千多張。
高股息ETF方面，買超最多的是00900，賣超最多仍為00919。另外00878國泰永續高股息減碼5007張、00929復華台灣科技優息減碼3488張。
法人表示，台股上周五突破2萬點大關，創下新高紀錄，投資人居高思危，當天融資大減48億元，可見2萬點關卡的心理壓力相當巨大，讓散戶在盤勢並無重大利空的情況下拋售持股。上周五費半指數大跌，全球AI指標股輝達重挫逾5%，衝擊台積電今天重挫2.3%。不過，金融股、AI伺服器、中小型股等反彈撐盤，顯示盤面類股輪動正向，震盪整理後有機會持續走高。
外資今天買超上市個股前10名為：元大滬深300正2(00637L)36632張、開發金(2883)29474張、鴻海(2317)16102張、友達(2409)9652張、華通(2313)9598張、裕民(2606)5635張、富邦特選高股息30(00900)5605張、廣達(2382)4779張、富邦上証正2(00633L)4712張、玉山金(2884)4588張。
外資今天賣超上市個股前10名為：燿華(2367)21241張、台積電(2330)13430張、群創(3481)12237張、華航(2610)11028張、群益台灣精選高息(00919)9638張、大同(2371)9138張、上曜(1316)9005張、聯電(2303)8830張、國泰費城半導體(00830)8213張、光寶科(2301)7921張。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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