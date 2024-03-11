【時報記者林資傑台北報導】雲朗觀光集團旗下雲品(2748)公布2024年2月自結合併營收2.28億元，雖較1月3.02億元新高減少24.45％、仍較去年同期2億元成長14.25％。累計前2月合併營收5.31億元，較去年同期4.75億元成長11.78％，雙雙續創同期新高。
展望後市，由於跨境旅遊、國旅維持穩定客源及宴會市場復甦，3～4月將有台北國際自行車展、智慧城市論壇、台北國際工具機展等多項大型國際會展舉辦，各國商旅來台參展的住房及會議商機，將維持雲品整體營運動能，推升餐飲與住房業績穩健成長。
雲品表示，受惠春節連假的大量旅遊住房需求，旗下日月潭雲品溫泉酒店春節期間住房率維持逾80％、台北君品酒店逾85％，多數為來台國際旅客，國內外旅客維持穩健住房表現，未受出國旅遊熱潮影響，首季住房營收表現可期。
而台北君品酒店致力推廣義大利飲食文化及美食料理，繼「雅意」義式料理餐廳後，將結合義大利傳統家庭聚餐文化與慢食精神，引進西西里島近60年的肉品世家Dai Pennisi品牌，並在君品酒店內設立餐酒館，目前已著手進行教育訓練與技術轉移，將於5月上旬開幕。
此外，台北君品酒店本季推出提供8大禮遇的「品味套房之旅」住房專案，日月潭雲品溫泉酒店亦在25～27日推出期間限定、提供二泊四食的「Inner Journey內在旅行專案」，提供旅客尋覓平靜的療癒旅行，以高單價產品提高住房營收表現。
除了專注本業經營、致力提供優異餐旅服務並關注永續議題外，雲品也積極拓展多元營運模式，籌備中的烏來「蘇卡利．漫活」溫泉別墅將自5月起試營運，目前也有新委託經營案正在議約中，有望於上半年簽約，將以多種案源業態使營運動能穩健成長。
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