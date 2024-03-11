【時報-台北電】欣興(3037)3月13日受邀參加宏遠證券舉辦之2024未來趨勢產業投資論壇，地點：台北宏遠證券辦公室。（編輯：張嘉倚）

第4季漲率9成 好賺時機來了 法人細數台股3大利多 布局6208開發金元太等8檔
《熱門族群》華為三摺機熱 富世達、兆利Q4營運添動能
《盤中解析》季線仍卡關 小兵拚建功
《熱門族群》華為太搶手 軸承廠吞補丸 2檔飆漲半根
#欣興 #宏遠證 #電零組 #趨勢產業
透過Google新聞追蹤旺得富