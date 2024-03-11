【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】晶片股跟進美國同業上周五重挫，以及媒體報導日銀最快可能在下周讓負利率政策退場導致日圓走升，近來叱吒風雲、屢創新高的東京股市瞬間豬羊變色，周一日經225指數大跌868.45點或2.19%，收在38,820.49點，創下去年10月4 日以來最大單日百分比跌幅，稍早前更一度暴跌逾千點或3%。東證一部指數終場下挫2.20%，收在2666.83點，稍早前也曾一度崩跌3%。

由於晶片股湧現獲利了結賣壓，上周五美國標普500指數和那斯達克指數在盤中觸及歷史新高後反轉走低，受輝達大跌5.55%拖累，費城半導體指數更重挫4%。

受此拖累，晶片設備大廠東京威力科創（Tokyo Electron）周一收跌3.15%，晶片測試設備大廠愛德萬（Advantest）大跌4.78%。

日銀（央行）將在3月19日周二召開貨幣政策會議並宣布利率決議。

因預期工資可能在今年大漲進而帶動通膨進一步升高，近來有越來越多日銀決策官員釋出負利率政策可能在本月退場的信號。受此影響，日圓兌美元走強，而這不利於日本的出口股。

出口概念股豐田汽車下跌3.1%，給東證指數帶來最大的拖累。

日本將於3月15日公布2024年全國薪資談判「春鬥」的初步結果。「春鬥」涵蓋日本約700萬名工會成員，相當於2023年日本總勞動人口逾10%，其談判結果對日本其他企業的薪資具有指標性的意義。

越來越多媒體報導日本央行最早可能在下周開會時宣布結束債息曲線控制（YCC）政策，並讓負利率政策退場。如果消息準確，這將是日銀自2007年以來首度升息。

Daiwa Securities資深策略師Shuji Hosoi表示，上周末美國晶片股大跌，使日經指數打入修正階段。日股也受到日圓走強影響，這個趨勢可能一直持續到日本央行下周開完政策會議。

此外，日本周一公布的第四季國內生產毛額（GDP）季增年率為0.4%，扭轉了先前公布的負0.4%，顯示其經濟在去年底驚險躲過技術性衰退。這也為日銀在本月或下月退出負利率政策提供理據。

ING分析師出具報告指出，今天發布的數據無疑支持日本央行對於經濟仍然走在復甦軌道上的觀點，惟民間消費仍然疲軟，可能成為該央行在考慮改變政策方向時的一個疑慮，因此，我們認為日銀在4月調整政策的可能性高於本月。

當東證一部指數跌超過2%時，日銀通常會買進與Topix連動的ETF做為護盤工具之一。

Phillip Securities Japan日本交易部門主管Takehiko Masuzawa 表示，按東證指數下午的跌勢來看，我們認為日本央行可能沒有進場。若真是如此，那麼日本央行正在做的，是它改變超寬鬆政策後將會做的事。

日本央行將稍後公布是否出手干預市場。