三五族大廠英特磊IET-KY（4971）業績報喜，2月營收6,570.2萬元，月減2.1％、年增23.35％；累計前兩月營收達1.33億元，年成長25.61％，利多消息吸引買盤大舉回籠，帶動股價11日開高走高、拉出帶量長紅，不到10點就鎖上68.7元漲停價，改寫近一年新高。
英特磊指出，公司營運谷底已過，看好今年「四大成長動能」，首先，銻化鎵（GaSb）近期國防以外的商用訂單比例增高，主要來自生物辨識及氣體偵測，後市需求可期，公司也提升產能因應，今年較去年新增兩部機器，後續還將有第三部投入；其次，則是MBE機台的裝置及服務，除包括過去銷售過的四部機器外，軟體套件（Software package）也開始供應給客戶，同樣具備成長潛能。
第三，6吋InP HBT距離實際應用也不遠，由於6G頻段可能擴展到7～12 GHz，已超過砷化鎵（GaAs）範圍，後續磷化銦（InP）發展可期；第四則落在APD、PIN，受惠AI伺服器需求帶動，APD在車用領域也有應用機會，預估今年第二季需求可望大幅提升。
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