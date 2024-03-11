受到全球通膨、升息及終端市場需求疲軟，造成產業供應鏈持續調整庫存等因素影響下，中科園區2023年營業額9,384億元，雖然年減19.78％，仍創下歷年同期第三高！
中科管理局表示，就園區主要產業分析，電腦及周邊產業受惠廠商擴增產能，以及美國市場電動自行車訂單增加，營業額年成長21.27％；生物技術產業受惠新藥逐步打開市場及隱形眼鏡市場回溫，營業額成長15.12％；光電產業受惠全球面板產能供給減少，在供需結構改善下，電視面板報價提高，營業額成長0.11％。
此外，積體電路產業受全球整體經濟環境影響，終端電子產品需求疲弱，客戶端持續進行庫存調整及改採更先進製程，廠商產能利用率下滑，營業額雖衰退23.40％，惟廠商持續布局特殊製程，透過技術多樣性實現差異化，以提升產能利用率；精密機械產業因客戶面臨庫存去化壓力，對設備的採購出現遞延或調降資本支出，營業額年減7.69％。
中科2023年共計引進高科技廠商20家，包含精密機械及生物技術各5家、積體電路及光電各2家、電腦周邊1家、其他科學事業4家及園區事業1家；投資總金額22.74億元，再加計擴廠及增資案485.86億元，合計投增資總額達508.6億元。
中科管理局表示，去年引進廠商包括研發自動化細胞製備設備的揚朋科技；提供從研發設計、打樣驗證到加工組裝等3D列印一站式服務之極印快速成型；運用創新積層製造技術研製脊椎手術植入系統之赫思科；以自有技術研製高效能指紋辨識模組、光學鏡頭系統模組及觸控板系統模組之科雅光電；提供數位能源管理及儲能系統之規劃、設計、整合及電力市場輔助服務之鼎祐電能。
此外，還有提供國內外半導體廠商製程所需高品質電子級氣體之元佳宇；研製高性能電動二輪車中置電機系統之鴻海台中園區分公司；產製符合歐洲EBC認證生物炭投入衍生碳匯經濟市場之光泰環能等廠商。
中科截至2023年底，已引進241家國內外高科技廠商(包含47家外商)，計畫投資額逾2.42兆元。
此外，為打造安心職場，擴大吸引人才，推動運用智慧科技提升工安防護及勞工健康照護，以建構安全職場環境及促進勞工身心健康，並持續提升優質托育量能及辦理中科實中擴部增班，以建置完善園區教育資源，使從業員工安心就業。
另為響應國際淨零永續趨勢，亦積極推動園區太陽能綠電設置、再生水使用、廢棄物再利用及建置資源再生利用中心等，展現中科永續經營多元成果及與環境及社會共好的作為。
對焦「2035前瞻創新、民主包容、韌性永續」的科技願景，為建置「精緻多元、優生活、節能永續」之科學園區，2024年中科將積極推動重要施政，包括配合半導體先進製程技術及前瞻產業布局，持續推動台中園區擴建2期計畫，預計2024年8月提供土地供廠商申租使用！
此外，規劃興建台中園區單身宿舍二期及二林園區單身宿舍一期工程，以提供從業員工住宿服務及廠商攬才留才誘因；配合台灣2050淨零轉型政策方向，推動園區淨零碳排及示範場域等相關工作。
展望2024年，全球經濟前景雖仍受地緣政治風險、各國央行貨幣政策走向等不確定因素影響，惟半導體供應鏈庫存水位趨於正常，產能利用率可望提升，且中科積極擴建園區及招商，持續輔導廠商進駐營運，科技大廠亦持續布局先進製程，預估中科營業額將可成長。
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