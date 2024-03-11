元大台灣價值高息ETF（00940）今（11日）起申購開跑，一早湧入逾3萬筆下單量，導致券商系統大塞車，再掀話題。有網友發文表示，手上有70萬閒錢，想進場買ETF，1張00919可以買2張00940，不知如何選，想問大家看法？儘管兩檔ETF各有擁護者，但有網友提醒，「00940的10大成分股有些已創新高，買下去跟走鋼索的風險差不多」、「00940一上市可能會遇到大盤回檔 建議可以等跌完後入手」。

有網友在Dcard以「70萬要買00919好還是全押00940」為題發文，指出，她目前有70萬元的資金可以運用，打算全部投入ETF，目前鎖定00919、00940，兩檔成分股重複度高，但一張919都可以買2張940，讓她不知該如何取捨。

貼文一出，引發一票網友熱議，「當然選919，940出來會抬轎919啊」、「建議不要940，兩檔成分股很多相同，一上市可能會遇到大盤回檔，10元往下跌，或是一上市許多人申購賣出，建議可以等跌完後入手」、「919吧 ，畢竟這是季配，有資金周轉的空間；940月配，未來資金周轉可能多少會有風險」。

還有不少網友力挺00940 ，「長遠看絕對是940香爆，目前已經投入250萬」、「我會買便宜的」、「00940已申購100張，一定漲放心」、「我會買便宜的」。

另有人分析，「明明都要買ETF，0050跟006208就擺在那，為什麼要買奇怪的高股息產品呢」、「很多人想買00940是因為被話術吸引小資一張10塊，但更多人根本不在乎配息多少，只是想趁著00940漲到一張11塊、12塊的時候拋出賺價差。我個人是建議趁年輕，投入市值型會比較好，70萬我個人會歐印006208」。

00940於3月11日~3月15日正式開放募集，發行價格10元超親民，採月配息方式，4月1日掛牌；而00919則採季配息，最新一次公告季配息達0.61元，將於3月18日除息，想參與的投資人，應在3月15日前買進，領息日為4月15日。

元大臺灣價值高息ETF（00940）前十大成分股，包括長榮、聯電、中美晶、神基、漢唐、群光、瑞儀、聯發科、鈊象、新普。

群益台灣精選高息（00919）前十大成分股，長榮、聯電、瑞昱、聯詠、聯發科、中美晶、健鼎、力成、鈊象、漢唐。川

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。