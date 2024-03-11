友通（2397）11日舉行法說會，由於各區域市場需求漸增和高毛利產品組合的不斷提升，友通整體表現有望隨客戶庫存調整週期逐步成長。展望未來，友通嵌入式解決方案與AI的整合成為發展重點，提供各垂直領域AI工業電腦解決方案，正向看待未來營運成長。

友通副董事長李昌鴻表示整體訂單需求雖仍受客戶庫存調整影響，但自去年第三季以來客戶庫存調節逐季減緩，需求逐步恢復，預期反映於友通營運與接單的表現。在客戶的調整期間，友通同時加速投入AI新品研發與送樣，以滿足客戶未來三到五年的剛性需求，包括無人化服務、遠端管理等AI邊緣運算應用。

據目前在手訂單而言，接單與客群皆呈成長趨勢，事業表現隨既有客戶需求漸增而提升，並且進軍無人載具應用市場。資安、自動化、智慧醫療、新能源應用與鐵道交通等領域剛需不變，將持續為友通的成長挹注動能。

友通總經理蘇家弘表示，友通三大產品線與AI的整合成為未來重點，包含工業級主機板、系統、觸控電腦及顯示器。主機板除了極大化、極小化設計可支持多樣的應用場域外，也導入AI平台執行邊緣運算、OOB（Out of Band Management, OOBM）遠端管理技術，易於整合在強固設計的系統中，而透過人機介面（HMI）觸控面板，則可將設備和機器的資訊視覺化，提供即時追蹤報告。

順應AI產品的開發時程，友通今年將再次參加全球規模最大的嵌入式電子與工業電腦應用展（Embedded World 2024），展位面積相較去年擴大一倍，展示AI與嵌入式工業應用的整合成果，尤其著重無人化服務，打造一系列AI應用場景，期待成為企業OT智能化最佳夥伴，共同為嵌入式（Embedded）、資安（Security）、智動化（Automation）三大事業之客戶創造價值。