受惠安全氣囊等汽車安全零組件訂單需求增溫，劍麟（2228）不受2月農曆春節影響工作天數減少影響，2月營收3.79億元，年增10.82％。累計前二月合併營收為8.23億元，亦年增18.1％。
劍麟表示，受惠品牌車廠與主要一階（Tier 1）汽車安全零組件供應商客戶訂單保持良好需求，推升旗下膝蓋式及側邊安全氣囊或氣簾、預縮式安全帶精密導管等產品出貨表現持續增溫，挹注旗下整體產能稼動率保持一定水準，並持續帶動汽車事業良好成長動能，係2月營收仍較去年同期成長10.82％之主因。
劍麟指出，近年集團積極擴大汽車事業整體業務接單規模，憑藉擁有多元產品線、多區生產基地、以及與全球主要一階（Tier 1）汽車安全零組件供應商客戶共同研發之關鍵核心技術能力，有效滿足客戶產品品質、高良率量產、訂單交期等需求，穩固與客戶長期業務合作基礎，奠定集團未來整體營運持續向上發展。
展望2024年第一季，劍麟持審慎樂觀看法。劍麟認為隨著平均每車配備安全零組件數量提升趨勢明確，有助於持續擴大客戶下單動能，帶動集團整體訂單能見度、接單動能保持良好水準，隨著後續客戶陸續拉貨，奠定集團整體營運維持良好成長表現，且劍麟也將運用中國、台灣、波蘭等多地生產據點，彈性調整生產配置，藉以因應全球汽車供應鏈重組趨勢，有效滿足客戶訂單及交期需求，助力集團整體市場競爭力提升。
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