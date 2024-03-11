軟體公司互動資通指出，該公司team＋（企業私有雲協作平台）已打入國內各醫學中心及區域型教學醫院。該平台可協助醫護人員掌握病患狀況，急診於時效內處置回覆率更從81％提升至95％，大幅改善醫療服務。
互動資通成立於2005年，旗下擁有三大業務，包括企業智慧簡訊發送平台（EVERY8D）、企業私有雲溝通協作平台（team＋）及軟硬體系統整合服務等。三大核心事業。EVERY8D是台灣最大互動簡訊平台，累計發送超過100億則的企業簡訊。team＋為企業即時通訊解決方案的軟體，使用企業超過5,000家，用戶帳號數突破200萬。
目前該公司的企業私有雲溝通協作平台team＋，已獲多家國內醫學中心及區域型教學醫院使用。某家公立醫學中心在導入team＋後，大幅提升病患急診處理效率。而另一家區域型教學醫院，則是將互動資通的team＋平台，串接HIS（醫療資訊系統）後，透過客製專屬平台後，區分危急值、危險值及主動通知功能等，協助醫護人員快速掌握，急診於規定時效內處置回覆率更提升到95％，有效改善病患的就醫服務體驗。
互動資通總經理郭承翔表示，醫療院所導入數位工具全面監控相關數據資訊流，不僅提高工作效率，也強化危機應變能力，並維持高效運營與管理效果。而數據資料背後所產生的資訊安全問題，也在私有雲的建制下有所滿足，對於生醫產業保護機敏資料的需求，加上所需的客製化服務，可打造出最適切的溝通平台。
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